Крушение теплохода "Некрасов" в Дудинском морском порту
Верховный суд отменил приговор владельцам затонувшего теплохода "Некрасов" (Красноярский край)
Верховный суд РФ направил на повторное рассмотрение дело о крушении затонувшего в 2005 году теплохода "Некрасов". Таким образом суд удовлетворил кассацию транспортной прокуратуры Дудинки и отменил приговор Таймырского окружного суда, согласно которому виновные в гибели "Некрасова" собственники...
15 мая 2008
Вынесен приговор виновным в крушении теплохода "Некрасов" (Красноярский край)
В Дудинске суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО "Фарватер" (судовладельца теплохода "Некрасов") Алексея Гопонтюя и его заместителя по организации перевозок и безопасности эксплуатации Виктора Гордиенко, виновных в крушении теплохода "Некрасов" (регистровый №142511)...
26 декабря 2007
"Енисейское речное пароходство" продолжает судиться за компенсацию от участия в спасении теплохода "Некрасов"
Рассмотрение дела по иску ОАО "Енисейское речное пароходство" к ООО "Фарватер" вновь отложено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Вера Кириченко. По ее словам, решение об этом было принято в ходе судебного заседания 12 сентября. "Рассмотрение дела было...
12 сентября 2006
Дело о крушении теплохода "Некрасов" передано в суд (Таймыр)
Дело о крушении теплохода "Некрасов", который затонул в сентябре 2005 года при заходе в морской порт города Дудинка, передано в суд Таймырского автономного округа. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщил и.о. Дудинского транспортного прокурора Вячеслав Коробко. По его...
22 августа 2006
Расмотрение дела ЕРП против ООО "Фарватер" перенесено (Красноярский край)
Рассмотрение дела по иску ОАО "Енисейское речное пароходство" к ООО "Фарватер" состоится в сентябре. Решение о переносе сроков было принято на заседании 1 августа в арбитражном суде, сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews пресс-секретарь Арбитражного суда края Вера Кириченко. Суд отложил судебное...
2 августа 2006
В деле по иску "Енисейского речного пароходства" к владельцу затонувшего "Некрасова" объявлен перерыв до августа (Таймыр)
В деле по иску ОАО "Енисейское речное пароходство" к ООО "Фарватер" объявлен перерыв до 1 августа. Решение было принято во время судебного заседания 25 июля в арбитражном суде, сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews пресс-секретарь Арбитражного суда края Вера Кириченко. "Енисейское речное...
25 июля 2006
Завершилось следствие по делу о крушении теплохода "Некрасов" (Таймыр)
Завершилось следствие по делу о крушении теплохода "Некрасов", произошедшем на Таймыре в сентябре 2005 года. В результате обвинение предъявлено генеральному директору красноярской фирмы ООО "Фарватер" Алексею Гопонтюю и его заместителю Виктору Гордиенко. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-KNews...
20 июля 2006
СМИ о ситуации в Красноярском крае за 19 июля 2006 года
СМИ о ситуации в Красноярском крае за 19 июля 2006 года "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗ". (Газета, 19.07.2006). Установлены причины крушения теплохода "Некрасов" Завершилось следствие по делу о крушении теплохода "Некрасов" на Таймыре в сентябре прошлого года. Тогда утонули 14 пассажиров и членов экипажа. В...
19 июля 2006
Иск ЕРП о компенсации за спасение "Некрасова" отложен (Красноярский край)
Рассмотрение дела по иску ОАО "Енисейское речное пароходство" к ООО "Фарватер" о взыскании компенсации за участие в спасательной операции теплохода "Некрасов", затонувшего в Дудинском морском порту, отложено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-Knews сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Вера...
20 июня 2006
ЕРП планирует взыскать с Фарватера 2,9 млн. рублей за спасение теплохода "Некрасов"
Арбитражный суд Красноярского края 20 июня рассмотрит иск ОАО "Енисейское речное пароходство" к ООО "Фарватер" о взыскании 2,9 млн. рублей за спасение теплохода "Некрасов". Об этом ИА REGNUM-Knews сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Вера Кириченко. Напомним, 16 сентября 2005 года в Дудинском...
19 июня 2006
Срок следствия по делу о крушении теплохода "Некрасов" продлен еще на месяц
Дудинская транспортная прокуратура продлила срок следствия по делу о крушении теплохода "Некрасов", который затонул в морском порту Дудинки в сентябре 2005 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-KNews прокурор транспортной прокуратуры столицы Таймырского автономного округа Денис Демкин...
25 мая 2006
"Енисейское речное пароходство" требует компенсации за участие в спасении "Некрасова" (Красноярск)
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фарватер" о взыскании 2,9 млн. рублей. Такова, по мнению истца, сумма специальной компенсации за спасение теплохода "Некрасов". Об этом ИА REGNUM-KNews...
20 апреля 2006
Обзор СМИ о ситуации в Красноярском крае за 30 марта 2006
"Территория порядка". (Российская газета. 30.03.06. Золик Мильман) В Красноярском крае потенциально опасные объекты взяты под контроль Красноярск. В кабинете секретаря Совета безопасности Красноярского края Анатолия Ковригина на видном месте - грамота: полномочный представитель Президента России в...
30 марта 2006
Следствие определило круг обвиняемых по делу о крушении теплохода "Некрасов" на Таймыре
Следствие определило круг обвиняемых по делу о крушении в морском порту Дудинки теплохода "Некрасов", сообщили ИА REGNUM-KNews в транспортной прокуратуре города. Обвинение должностным лицам, которые, по версии следствия, допустили различные нарушения, приведшие к кораблекрушению, будет предъявлено...
17 марта 2006
Комиссия Минтранса подтвердила, что причиной крушения теплохода "Некрасов" стал перегруз (Таймыр)
Комиссия Министерства транспорта России подтвердила, что причиной крушения теплохода "Некрасов", который затонул при заходе в морской порт Дудинки 16 сентября 2005 года, стал перегруз. Об этом сообщил транспортный прокурор города Денис Демкин. Напомним, срок следствия по этому делу был продлен до...
16 февраля 2006
Срок окончания следствия по делу о крушении теплохода "Некрасов" на Таймыре продлен
Дудинская транспортная прокуратура продлила до 16 февраля 2006 года срок окончания следствия по делу о крушении теплохода "Некрасов", который в сентябре затонул при заходе в морской порт города Дудинка (Таймырский автономный округ). Как сообщил транспортный прокурор города Денис Демкин, продление...
16 декабря 2005
Прокуратура продлила следствие по делу о крушении теплохода "Некрасов" (Таймыр)
Дудинская транспортная прокуратура продлила до 16 декабря срок следствия по делу о крушении теплохода "Некрасов", который два месяца назад затонул при заходе в морской порт города Дудинка (Таймырский автономный округ). Как сообщил 17 ноября транспортный прокурор города Денис Демкин, выполнить все...
17 ноября 2005
Обзор СМИ о ситуации в Красноярском крае за 20 октября 2005
"Хлопонин на вершине рейтинга". ("Красноярский рабочий", 20.10.05) Губернатор края Александр Хлопонин - самый влиятельный политик в Сибирском федеральном округе. Таковы данные рейтинга влияния российских политиков и бизнесменов за сентябрь, составленного "Политическим журналом". Согласно...
20 октября 2005
Обзор СМИ о ситуации в Красноярском крае за 19 октября 2005
"Председатель КГТРК Петр Константинов: "Самый лучший федеральный телеканал - "РОССИЯ". ("Конкурент", 19.10.05, Андрей Петров) "Конкурент" продолжает цикл интервью с топ-менеджерами красноярских телекомпаний. КОНКУРЕНТ: Чем собираетесь удивлять зрителя в новом сезоне? КОНСТАНТИНОВ: Есть известная...
20 октября 2005
Обзор СМИ о ситуации в Красноярском крае за 10 октября 2005
"Хлопонин стал ближе к Фрадкову". ("Сегодняшняя газета", 08.10.05) В состав комиссии при правительстве России вошел и красноярский губернатор. Вместе с другими главами регионов, премьер-министром Михаилом Фрадковым и представителями федеральных структур Александр Хлопонин будет заниматься...
10 октября 2005