Крушение военного вертолета в Северной Осетии
Спикер Северо-Осетинского парламента: осетинскому народу пытаются приписать некий мифический джамаат
Власти Северной Осетии опровергают сообщения федеральных информационных агентств о причастности граждан республики к трагедии вертолета Ми - 8. Сведения, распространяемые СМИ по этому поводу, названы ложными спикером Северо-Осетинского парламента Ларисой Хабицовой. Об этом она заявила журналистам...
14 сентября 2006
В Ростове-на-Дону прощаются с офицерами, погибшими в аварии под Владикавказом
В четверг, 14 сентября, в Ростове-на-Дону прощаются с офицерами, погибшими в результате аварии вертолета Ми-8 под Владикавказом. Гражданская панихида состоится с 10 до 12 часов - в гарнизонном доме офицеров, на Военведе, передает корреспондент ИА REGNUM. По информации пресс-службы СКВО, среди 11...
14 сентября 2006
Катастрофа Ми-8: две основные версии
Продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом, в результате которой погибли 3 генерала и 8 старших офицеров Минобороны. Основной версией причин катастрофы, потерпевшего крушение 11 сентября, являются сложные погодные условия, сообщает "Маяк". Густой туман...
13 сентября 2006
Во Владикавказе находится комиссия Минобороны РФ для расследования причин крушения вертолета Ми-8
Во Владикавказе (Северная Осетия) находится специальная комиссия Минобороны России. Специалисты должны выяснить причины крушения армейского вертолета Ми-8, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Северную Осетию прибыло более 50 следственных работников военной прокуратуры. По факту падения вертолета...
13 сентября 2006
Депутат Госдумы от Северной Осетии назвал "заблуждением" причастность осетинских боевиков к падению Ми-8
Депутат Государственной думы РФ от Северной Осетии Арсен Фадзаев (фракция " Единая Россия ") считает, что к падению вертолета Ми-8 под Владикавказом 11 сентября, приведшем к гибели 11 человек, боевики в Северной Осетии непричастны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил при...
13 сентября 2006
На борту вертолета Ми-8, разбившегося в Северной Осетии, находилась инспекция, проверяющая службу тыла
На борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию вечером 11 сентября под Владикавказом, находилась инспекция Минобороны, проверяющая работу службы тыла Северо-Кавказского военного округа (СКВО). Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе СКВО. Вертолет следовал по маршруту...
12 сентября 2006
Вертолет Ми-8, упавший в Северной Осетии, потерпел катастрофу из-за погоды
Причиной падения вертолета Ми-8 стали плохие погодные условия. К такому выводу пришли специалисты, которые выясняли все обстоятельства, связанные с крушением армейского вертолета на окраине поселка Южный (Северная Осетия), передает из Владикавказа корреспондент ИА REGNUM. Ми-8 принадлежал...
12 сентября 2006
Семьям погибших в катастрофе Ми-8 будет оказана помощь: глава Минобороны
Семьям погибших в катастрофе военного самолета Ми-8 под Владикавказом, "безусловно, будет оказана необходимая помощь", - заявил министр обороны РФ Сергей Иванов в Нижнем Новгороде 12 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Сергей Иванов выразил соболезнование семьям погибших военнослужащих...
12 сентября 2006
Предварительная причина крушения Ми-8 - плохая погода
По предварительным данным, причиной аварии военного вертолета Ми-8 под Владикавказом стала плохая погода. Вертолет летел в условиях пасмурной погоды и низкой облачности и находился на высоте примерно 800-850 м, передает РТР. Вследствие чего он врезался в верхушки деревьев на склоне горы и потерпел...
12 сентября 2006
Данные военных и прокуратуры по числу жертв крушения Ми-8 расходятся
Военный прокурор Северо-Кавказского военного округа (СКВО) генерал - майор юстиции Владимир Милованов и командующий СКВО генерал армии Александр Баранов с группой офицеров штаба округа со вчерашнего вечера, а также командующий армии ВВС и ПВО РФ находятся во Владикавказе, на месте аварии вертолета...
12 сентября 2006
На месте падения Ми-8 найдены "черные ящики"
На месте падения вертолета Ми-8 под Владикавказом найдены бортовые самописцы. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за резкого ухудшения погодных условий. В результате погибли 11 человек, в том числе 2 генерала, передает "Эхо Москвы"
12 сентября 2006
В катастрофе Ми-8 погибли 2 высокопоставленных сотрудника Минобороны
В катастрофе военного вертолета Ми-8 в пригороде Владикавказа погибли 2 высокопоставленных сотрудника Минобороны РФ - замначальника тыла Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Павел Ярославцев и замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Виктор Гуляев. Эту...
12 сентября 2006
На месте падения Ми-8 начала работу комиссия Минобороны РФ
Противоречивые данные поступают о погибших в результате крушения военного вертолета в пригороде Владикавказа. ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники во владикавказском военном госпитале сообщает о том, что погибли 11 человек, выжили 4. РСН передает, что погибших - 12, в том числе 3 генерала, 6...
12 сентября 2006
Среди погибших в крушении Ми-8 - три генерала
В результате падения военного вертолета Ми-8 11 сентября в пригороде Владикавказа 12 человек погибли, 3 - ранены. Об этом 12 сентября сообщили в штабе Северо-Кавказского военного округа. Среди погибших - 3 генерала, 6 полковников, 2 подполковника, 1 майор. Состояние раненых, которые находятся в...
12 сентября 2006
По факту катастрофы Ми-8 возбуждено уголовное дело (Северная Осетия)
По факту катастрофы вертолета Ми-8 под Владикавказом возбуждено уголовное дело по статье 351 УК России - "Нарушение правил полетов и подготовки к ним". По последним данным, в результате катастрофы вертолета в живых остались пять человек, передает Lenta.ru. Как уже сообщало ИА REGNUM, военный...
12 сентября 2006
Ми-8 рухнул, зацепившись за верхушки деревьев: предварительная версия крушения вертолета под Владикавказом
В штабе 58-й армии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что, по предварительной информации, причиной крушения военного вертолета Ми-8 в пригороде Владикавказа 11 сентября стал сильный туман: "Вертолет потерял управление в тумане, зацепившись за верхушки деревьев", - сказал представитель штаба...
11 сентября 2006
5 человек выжили при крушении вертолета под Владикавказом
5 из 15 человек, находившихся на борту разбившегося под Владикавказом вертолета Ми-8, выжили. Как сообщили в штабе Северо-Кавказского военного округа, "пока известно, что 5 человек остались живы, судьба остальных выясняется". По данным РСН, на борту разбившегося вертолета находились 12 пассажиров и...
11 сентября 2006
Упавший в Северной Осетии вертолет участвовал в армейских учениях
Неподалеку от Владикавказа потерпел аварию военный вертолет. В республиканском управлении МЧС РФ сообщили, что вертолет, на борту которого находились 15 человек, участвовал в армейских учениях, начавшихся 11 сентября на территории Северной Осетии, Ингушетии, Чечни. В маневрах участвуют...
11 сентября 2006
В рухнувшем на Владикавказ вертолете находились высокопоставленные чиновники и военные
ИА REGNUM стали известных подробности крушения военного вертолета в Северной Осетии. По данным источника ИА REGNUM, вертолет рухнул в черте Владикавказа в районе поселка Южный. В результате авиакатастрофы есть жертвы, количество которых сейчас уточняется. Источник ИА REGNUM сообщил, что в вертолете...
11 сентября 2006
В Северной Осетии упал военный вертолет
Военный вертолет упал во время учений сегодня, 11 сентября, в Северной Осетии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики, авиакатастрофа произошла в районе поселка Новый
11 сентября 2006