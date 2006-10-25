Арест российских офицеров в Грузии
"Шпионское дело "стало поводом для попытки России раздавить Грузию": Армения за неделю
Обзор СМИ за 17-23 октября 2006 года. Армения-Россия. Армяно-турецкие отношения: выдержки из беседы министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна с главным редактором газеты "Айкакан жаманак" Николом Пашиняном. Выборы и ОБСЕ. Левон Тер-Петросян вернется в большую политику? Навстречу выборам...
25 октября 2006
Премьер-министр Эстонии: Демократия в России чахнет
Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил сегодня, 20 октября, перед встречей глав государств и правительств Евросоюза в финском городе Лахти, что демократия в России чахнет, сообщает BNS. По словам Андруса Ансипа, нынешняя ситуация в России не идет на пользу демократии. Ансип подчеркнул, что ЕС...
20 октября 2006
Кто автор "проекта Армении"? Армения за неделю
Обзор СМИ за 10-16 октября 2006 года. Армения в российско-грузинском конфликте. Армения-Турция. Порочность "комплекса потерь", или кто автор "проекта Армении"? "Альтернатива". Арест депутата. Армения в российско-грузинском конфликте Все развивается, как в известном романе Ильфа и Петрова, когда...
18 октября 2006
"С Россией надо говорить культурно": Литва за неделю
Победа дипломатии: высылка российского дипломата из Вильнюса не переросла в шоу. "С Литвой отношения складываются лучше, чем с другими странами Прибалтики" (интервью председателя комитета сейма по международным делам). Заявления депутатов Госдумы в Вильнюсе: "Чем отличается Грузия от Литвы". Россия...
13 октября 2006
"Вектор политики России сместился в сторону защиты жизненноважных государственных интересов": Интервью эксперта приднестровского филиала Совета по национальной стратегии России
Старший эксперт Приднестровского филиала Совета по национальной стратегии России, политолог Вячеслав Сирик 11 октября в интервью корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал решение Государственной Думы Российской Федерации признать референдум в Приднестровье легитимным, а также обострение отношений...
11 октября 2006
Госминистр Грузии о передаче российских офицеров: Это была добрая воля грузинского государства
"Все факты, которые грузинская сторона передала международным организациям, доказывают то, что российские офицеры занимались подрывной деятельностью". Об этом заявил госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Мераба Антадзе, комментируя по просьбе корреспондента ИА REGNUM арест российских...
6 октября 2006
Литва втянулась в российско-грузинский конфликт: Литва за неделю
Президент Литвы организовал Саакашвили региональную поддержку. Сейм Литвы - резолюция "О давлении России на Грузию". Премьер Литвы назвал реакцию России "истерической". Литовские депутаты ПАСЕ поддержали грузин. Ландсбергис: "Грузии мы можем и должны помочь всеми мыслимыми способами". Большинство...
6 октября 2006
Ирина Саришвили: Обострение грузино-российских отношений спровоцировано "третьей силой"
Обострение грузино-российских отношений спровоцировано "третьей силой" в лице администрации США, которая тем самым старается осуществить план создания "новой империи" и установить "новый мировой порядок". Об этом на пресс-конференции в Москве 5-го октября заявила лидер партии "Имеди" (Надежда) и...
5 октября 2006
В Грузии готовят "кровавый пиар": обращение политобъединения "Имеди" к международной общественности
5 октября в Москве состоялась пресс-конференция лидера политического объединения "Имеди" ("Надежда") и антифашистской коалиции "Хсна" ("Спасение") Ирины Саришвили. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Ирина Саришвили зачитала Обращение к международной общественности и демократическим институтам в...
5 октября 2006
РФ ужесточит визовый режим с Грузией
Россия намерена ужесточить визовый режим с Грузией, заявил зам. директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. ФМС намерена особо регламентировать трудовую деятельность приезжающих в Россию грузин. Кроме того, как передает РТР, ведомство намерено убедить белорусских коллег ввести визовый...
5 октября 2006
В Мордовии милиция стала интересоваться выходцами из Грузии
Органы внутренних дел Мордовии занимаются проведением оперативно-профилактических мероприятий в отношении находящихся в республике представителей грузинской диаспоры. Как сообщил министр внутренних дел республики Николай Ларьков, в настоящее время в Мордовии находятся около сотни таких граждан. Как...
5 октября 2006
Минэкономики Грузии предоставило список пассажирских маршрутов из России в Грузию через третьи страны
В связи с прекращением на неопределенный срок пассажирских перевозок между Россией и Грузией министерство экономического развития Грузии предлагает направляющимся из России в Грузию пассажирам ряд альтернативных маршрутов через третьи страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На своем веб-сайте...
5 октября 2006
Сейм Литвы принял резолюцию "О давлении РФ на Грузию"
Сегодня, 4 октября, члены комитета иностранных дел Сейма Литвы приняли резолюцию "О давлении Российской Федерации на Грузию", сообщает корреспондент ИА REGNUM. В резолюции говорится: "Сейм Литовской Республики с беспокойством встретил новость о принятом Россией решении с 3 октября остановить...
4 октября 2006
Каха Бендукидзе: Рост ВВП Грузии может потерять в худшем случае 1,5%
Предпринятая Россией блокада Грузии обойдется последней в потерю максимум 1,5% роста ВВП, заявил агентству Reuters государственный министр Грузии по вопросам координации реформ Каха Бендукидзе. По его словам, эта оценка включает как негативный экономический эффект от наложенного весной запрета на...
4 октября 2006
Посольство Грузии в России переводится на круглосуточный график работы
"В связи с масштабным инициированием в России дискриминации в отношении граждан Грузии и людей грузинского происхождения, посольство Грузии в РФ переводится на круглосуточный график работы с целью максимально эффективной защиты интересов своих соотечественников", - сообщили корреспонденту ИА REGNUM...
4 октября 2006
Кофи Аннан: Вина за обострение отношений между Грузией и Абхазией лежит на официальном Тбилиси
"Грузинские военные обострили обстановку в верхнем Кодорском ущелье", - заявил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В своем докладе, направленном в Совет безопасности ООН, Аннан подчеркнул, что вина за новое обострение отношений между Грузией и Абхазией лежит на официальном Тбилиси. Об этом...
4 октября 2006
"Родина" призвала приостановить все денежные переводы в Грузию
Лидер партии "Родина" Александр Бабаков призвал российские власти приостановить все денежные переводы из России в Грузию. Об этом сегодня, 4 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии. "Я призываю российские власти на практике показать Грузии возможности российской финансовой системы и в...
4 октября 2006
Госдума - за принятие более жестких мер к Грузии
4 октября Госдума РФ приняла заявление "Об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей" и поддержала экономические санкции против Грузии. Заявление Госдумы направляется президенту РФ, Совету Федерации, правительству, в Парламентские Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы, парламенту...
4 октября 2006
Рассмотрение в Думе вопроса по Грузии вызывает смех у премьер-министра Грузии
"Россия уже задействовала все экономические санкции, а дополнительными, высосанными из пальца санкциями они не смогут причинить нам большего вреда", - заявил журналистам премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели, комментируя заявление спикера российской Думы Бориса Грызлова о возможности введения...
4 октября 2006
Грузинская оппозиция провела акцию перед посольством России
Перед посольством России в Грузии 4 октября прошла акция протеста, организованная грузинскими оппозиционными Республиканской и Консервативной партиями. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в акции приняли участие представители различных политических и общественных организаций и рядовые тбилисцы...
4 октября 2006