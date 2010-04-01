Массовые беспорядки в Кондопоге
6 уроженцев Чечни признаны виновными в событиях в Кондопоге (Карелия)
В карельской Кондопоге вынесен приговор шести уроженцам Чеченской Республики, признанных виновными в хулиганстве, повлекшем смерть и причинение вреда здоровью 11 человек. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ, Ислам Магомадов, Асланбек Баканаев...
1 апреля 2010
Верховный суд Карелии оправдал бывшего начальника милиции города Кондопоги
Верховный суд Карелии вынес сегодня, 4 декабря, оправдательный приговор бывшему начальнику городского отдела внутренних дел Кондопоги Александру Чечельницкому, который обвинялся в халатном исполнении служебных обязанностей во время массовых беспорядков в конце августа-начале сентября 2006 года. Как...
4 декабря 2008
Адвокаты бывшего начальника кондопожской милиции ходатайствовали о возвращении его дела прокурору (Карелия)
В Верховном суде Карелии сегодня, 10 сентября, начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего начальника Кондопожского городского отдела внутренних дел Александра Чечельницкого, который обвиняется в халатном выполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка...
10 сентября 2008
Суд по "кондопожскому делу": вопрос о поддельных подписях переводчика остался открытым (Карелия)
Верховный суд Карелии заслушал сегодня, 10 сентября, показания директора компании "Открытый мир" из Ростова-на-Дону Алексея Винникова, с которым республиканское управление следственного комитета при прокуратуре РФ заключило два договора о переводе на чеченский язык материалов уголовного дела о...
10 сентября 2008
Карельское следственное управление: "Что подделано в "кондопожском деле" - вопрос отдельного исследования"
Руководитель Карельского управления следственного комитета при прокуратуре РФ Петр Клемешов воздержался от комментариев по поводу выявления поддельных подписей переводчика на чеченский язык в материалах уголовного дела о побоище у бывшего ресторана "Чайка" в городе Кондопоге, слушание которого...
9 сентября 2008
В "кондопожском деле" обнаружена подделка подписей переводчика (Карелия)
На процессе в Верховном суде Карелии по уголовному делу об убийстве двух жителей города Кондопоги, которое стало причиной массовых беспорядков на национальной почве осенью 2006 года, выявлена подделка подписей переводчика дела на чеченский язык. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, судья Александр...
8 сентября 2008
Бывший начальник милиции Кондопоги (Карелия) предстанет перед судом
Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника городского отдела внутренних дел Кондопоги Александра Чечельницкого, которому инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной...
21 августа 2008
В рассмотрении "кондопожского дела" объявлен перерыв до середины июля (Карелия)
Верховный Суд Карелии объявил перерыв на три недели в рассмотрении уголовного дела против шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в квалифицированном хулиганстве, убийстве двух жителей города Кондопоги и причинение вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006 года. Как...
25 июня 2008
Обвиняемым по "кондопожскому делу" предложено определиться с новым адвокатом (Карелия)
Совет адвокатской палаты по городу Санкт-Петербургу прекратил полномочия адвоката Мамогеда Сугаипова, участвующего в процессе над шестерыми выходцами с Северного Кавказа, которым инкриминируется квалифицированное хулиганство, убийство двух жителей карельского города Кондопоги и причинение вреда...
23 июня 2008
Рассмотрение "кондопожского дела" может быть отложено до середины июля (Карелия)
Верховный суд Карелии намерен отложить до середины июля рассмотрение уголовного дела против шестерых выходцев с Северного Кавказа, которым инкриминируется квалифицированное хулиганство, убийство двух жителей города Кондопоги и причинение вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006...
20 июня 2008
Повторное рассмотрение "кондопожского дела" отложено из-за неявки адвокатов (Карелия)
Верховный суд Карелии приступил сегодня, 19 июня, к повторному рассмотрению уголовного дела шестерых выходцев с Северного Кавказа, которым инкриминируется квалифицированное хулиганство, убийство двух жителей города Кондопоги и причинение вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006...
19 июня 2008
Назначена дата рассмотрения "кондопожского дела" в Верховном суде Карелии
Верховный суд Карелии назначил сегодня, 7 июня, дату рассмотрения уголовного дела шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в квалифицированном хулиганстве, убийстве двух жителей города Кондопоги и причинении вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006 года. Как сообщили...
7 июня 2008
Адвокаты ходатайствовали о возвращении "кондопожского дела" прокурору (Карелия)
Адвокаты шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в хулиганстве, убийстве двух жителей карельского города Кондопоги и причинении вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006 года, ходатайствовали сегодня, 3 июня, о возвращении уголовного дела их подзащитных прокурору. Как...
3 июня 2008
Предварительные слушания по "кондопожскому делу" отложены из-за неявки адвоката (Карелия)
В Верховном суде Карелии сегодня, 2 июня, должны были продолжиться предварительные слушания по уголовному делу шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в обвиняемых в квалифицированном хулиганстве, убийстве двух жителей Кондопоги и причинении вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце...
2 июня 2008
На предварительных слушаниях по "кондопожскому делу" рассматриваются ходатайства защиты (Карелия)
В Верховном суде Карелии сегодня, 30 мая, продолжились предварительные слушания по уголовному делу шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в хулиганстве, убийстве двух жителей Кондопоги и причинении вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006 года, которое спровоцировало...
30 мая 2008
На слушаниях "кондопожского дела" вновь возникли претензии к переводчикам (Карелия)
В Верховном суде Карелии сегодня, 29 мая, начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении шестерых выходцев с Северного Кавказа, обвиняемых в хулиганстве, убийстве двух жителей Кондопоги и причинении вреда здоровью еще нескольким гражданам в конце августа 2006 года, которое...
29 мая 2008
Дело об убийстве жителей Кондопоги (Карелия) снова направлено в суд
Прокуратура Карелии утвердила сегодня, 29 апреля, обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против шестерых уроженцев Северного Кавказа, которым инкриминируется убийство двух жителей города Кондопоги, совершение хулиганства и причинение вреда здоровью различной степени тяжести еще...
29 апреля 2008
Бывший руководитель милицейской спецоперации в Кондопоге (Карелия) оправдан
Верховный суд Карелии огласил сегодня, 22 апреля, оправдательный приговор заместителю начальника милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел республики Виктору Высоких, которому инкриминировалось халатное исполнение служебных обязанностей во время массовых беспорядков в городе...
22 апреля 2008
Дело о беспорядках в Кондопоге будет снова передано в суд (Карелия)
Шестеро выходцев с Северного Кавказа, обвиняемые в убийстве двух жителей города Кондопоги и причинении вреда здоровью еще девяти гражданам, завершили ознакомление с материалами самого громкого из уголовных дел, возбужденных после массовых беспорядков в Карелии в конце лета-начала осени 2006 года...
14 апреля 2008
Бывшему оперативному дежурному Кондопожского ГОВД сократили срок наказания
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии рассмотрела сегодня, 27 марта, кассационную жалобу бывшего оперативного дежурного городского отдела внутренних дел Кондопоги Алексея Костина. В декабре прошлого года Костин был признан Кондопожским судом виновным в ненадлежащем исполнении...
27 марта 2008