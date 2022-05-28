Желько Чайич
Автор
Журналист из Республики Сербской (Босния и Герцеговина), редактор портала Nacional.live и владелец маркетингового агентства JIN.
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Депутат: Республика Сербская никогда не поддержит антироссийские санкции
На днях между властями и оппозицией Республики Сербской велась ожесточенная дискуссия по поводу того, ввела ли Босния и Герцеговина санкции против России, если за это не проголосовали представители Республики Сербской, и можно ли некоторые действия руководства в Баня-Луке считать молчаливым...
28 мая 2022