Замира Мураталиева
Последние публикации
Китай стремится предотвратить наращивание мощи России
Один из законов власти, выведенных известным американским писателем Робертом Грином, гласит, что для установления власти необходимо создавать бутафорию альтернативности вариантов развития перед объектами влияния таким образом, чтобы вариант, предпочтительный для субъекта влияния всегда оказывался...
29 января 2015
Деятельность НПО в Киргизии подрывает ее национальную безопасность
В октябре 2014 года относительное спокойствие рутинного медиапространства Киргизии было нарушено статьей посла США Памелы Спратлен, в которой она указывает на проблемы, торпедирующие процесс демократического строительства в Киргизии. Статья примечательна в двух аспектах. С одной стороны, ее...
27 ноября 2014
Даже общие проблемы не могут объединить Среднюю Азию
За последние десятилетия наиболее серьезные угрозы государству, как традиционному субъекту международных отношений, стали исходить от нетрадиционных, негосударственных акторов: международный терроризм и религиозный экстремизм. Новые угрозы имеют первостепенное значение и для стран Центральной Азии...
28 октября 2014