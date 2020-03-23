Юрий Моша
Последние публикации
Коронавирус и фейки
Компания Google признала, что о коронавирусе распространяют очень много фейковых новостей касательно статистики о том, сколько людей заражено или умерло и в каких странах. Это действительно так, ведь создается очень много фейковых сайтов, где даже в качестве доказательств приводятся...
23 марта 2020
Невыездные граждане между Россией и Белоруссией
В первую очередь отмечу, что для меня остаётся большой загадкой, почему этот коридор вообще до сих пор существует. Разговоры о том, чтобы создавать общие базы и установить контроль на границах велись еще в 2010—2011 годах, и с того момента никаких изменений не произошло, хотя абсолютно очевидно...
21 февраля 2020
Британия больше не «тихая гавань» для эмигрантов из Азербайджана и б. СССР
«Новый британский закон — это своего рода переворот, поскольку Великобритания всегда считалась некой «тихой гаванью» для состоятельных людей со всей планеты. Около 70% всех крупных предпринимателей и чиновников, преследуемых у себя на родине, ищут убежище именно в этой стране. Почему парламент...
13 февраля 2020