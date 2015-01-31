Юрий Из-Сум
Последние публикации
Об аналогиях между Великой Отечественной войной и гражданской войной на Украине
Все современные события всегда обрастают символами. Это дань времени. Времени информационных технологий, времени «виртуальной» жизни. Соединив символ и событие можно формировать у читателя/слушателя/зрителя образы добра и зла. После их соединения можно формировать понятные для всех образы — своих —...
31 января 2015
Новороссия: Уроки Отечественной войны 1812 года для современности
Победа имеет много составляющих. Иногда эти составляющие незримые, но от этого они не становятся менее значительными. Всех «захлестнула» новая фаза активных боевых действий на фронте. Ждут танковых клиньев, котлов, трофеев. Это красивая картинка. Попкорн, диванные хомячки. А основная работа...
25 января 2015