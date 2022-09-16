Юрий Грибанов

Автор

Родился в 1967 г., живёт в Москве. В 1987 г. закончил Пермское военное авиационное училище (ПВАТУ), а в 1993 - Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (КВВАИУ). С 2004 по 2008 гг. работал руководителем отдела корпоративного строительства и имущественных отношений Федерального агентства по промышленности (Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления). Одновременно закончил обучение в Российской Академий государственной службы при Президенте РФ по программе: «Государственный и управленческий контроль» на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и управленческого контроля. В 2013 г. получил ученую степень кандидата экономических наук. С 2019 г. - доктор экономических наук, первым в России защитил диссертацию по цифровой экономике (тема работы: цифровая трансформация социально-экономических систем). Академик РАЕН. Предприниматель и профессиональный управленец. Эксперт в области управления, макроэкономики, глобализации, ИТ и цифровизации. Автор более 100 научных и популярных статей по вопросам экономики, управления и цифровых технологий. Автор книги «Цифровая трансформация бизнеса».