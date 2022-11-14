Юрий Баранчик
Автор
Кандидат философских наук, специалист по философии языка, современной политике безопасности в Евразии, новых технологиях политических коммуникаций (Москва).
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Херсон: надо отличать тактику отступления от стратегии выигрыша
Любая война — это не только противостояние армий на фронтах, но и борьба экономик. Фронт нуждается в патронах и снарядах, бронетанковой технике, самолетах, амуниции, провизии, бензине, солярке и керосине и т.д. и т.п. И это все обеспечивает экономика страны, те люди, которые в тылу армии тоже куют...
14 ноября 2022
Самомобилизация России. Почему за неё большинство нашего народа?
Анализ новостной ленты последних дней показывает, что значительная часть российского общества весьма позитивно относится к идее мобилизации. Как бы сислибы ни хотели обратного и ни пытались манипулировать опросами общественного мнения, когда 68% выдаются за 12%, эту тенденцию не остановить. Напомню...
16 сентября 2022
Итоги правления Елизаветы II: распад и упадок бывшей великой Британии
Итоги 70-летнего правления Елизаветы II знаменует собой период упадка и распада Британской империи (БИ), той империи, «над которой никогда не заходило солнце». Британия сто лет назад и сегодня — это две большие разницы. В начале ХХ века Британия была ведущей мировой державой. Через сто лет Индия...
9 сентября 2022
Европа готовится к введению военного положения
В Европе происходят очень интересные процессы. В частности, останавливаются: а) заводы, производящие удобрения (компания Achema — градообразующее предприятие г. Йонава, Литва, Словакия); б) сталелитейные предприятия (ArcelorMittal закрыл два завода в Германии); в) в Нидерландах производство цветов...
5 сентября 2022
Новый железный занавес против России: по ком звонит колокол?
В последнее время в экспертных кругах вновь актуализировалась тема нового железного занавеса между Россией и Западом, при том, как верно утверждают коллеги, сегодня железный занавес возводит Запад. Что хотелось бы сказать по этому поводу. 1. Исторически стратегия железного занавеса (и экономические...
12 августа 2022
Каким может быть ответ Москвы на провокацию сейма Латвии
Сейм Латвии объявил Россию страной, «поддерживающей терроризм». Это очередной концептуальный тест для внешней политики России. Одним из таких знаковых тестов, напомню, было озвучивание идеи ударов по центрам принятия решений, мостам и железным дорогам на Украине. Реализован он не был. В результате...
11 августа 2022
Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине
Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине состоит в том, что Россия никогда не готовилась к войне с Украиной, тогда как Украина всегда, с первого дня обретения государственности, готовилась к войне с Россией. Когда из Советской армии военные переходили в ВСУ, их прямо спрашивали...
14 мая 2022
Русская весна продолжается: вчера – Крым, сегодня – ЛНР и ДНР, завтра?
Прозвучавшее вечером 21 февраля часовое выступление президента России Владимира Путина — это программная речь. Это выступление не столько о признании ЛНР и ДНР, а о сути исторического процесса развития России за последние сто лет — через смерть Российской Империи, затем ее возрождение в форме СССР...
22 февраля 2022
Города Шойгу: ключевой фактор
Идея создания новых городов в Сибири как драйверов инфраструктурного развития и экономического роста, выдвинутая министром обороны России Сергеем Шойгу, никого не оставила равнодушным. Российское экспертное сообщество четко разделилось на два лагеря. Одни эксперты всячески обосновывают...
21 сентября 2021
Путин и Лукашенко сделали важный шаг вперед в развитии Союзного государства
Вчера, 9 сентября, состоялись очередные переговоры президентов России и Белоруссии по вопросу продвижения проекта Союзной интеграции двух стран. Переговоры продолжались 3,5 часа и закончились очень обнадеживающими новостями для сторонников этого Союза. По итогам переговоров с Александром Лукашенко...
10 сентября 2021
Конституция Белоруссии – камо грядеши?
В настоящее время в Республике Беларусь идет работа над новой конституцией страны. Причина понятна — после выборов президента в 2020 году республика столкнулась с острым политическим кризисом: значительная часть общества не приняла итоги голосования из-за высокой вероятности фальсификации...
2 августа 2021
Почему Белоруссии выгодна интеграция с Россией?
Уже почти год, как Белоруссия находится в очень серьезном политическом кризисе. Выборы президента, прошедшие в августе прошлого года, которые должны были стать основой стабильности на следующие пять лет, к сожалению, вызвали в белорусском обществе и политической системе обратный эффект. К...
20 июля 2021
Когда отгремели «фанфары»: когда отмечать День России?
У истории любой страны есть много разных дат и вех. Не будем приводить примеры из истории, каждый сам вполне сможет составить этот список по странам и народам. Но преимущественно днем страны становится тот День, когда нация достигла победы в длительном и упорном противостоянии. Это день — день...
13 июня 2021
Задержание блогера: ближайшее окружение сливает Лукашенко
Скандал с задержанием Романа Протасевича — администратора одного из белорусских оппозиционных телеграм-каналов — 24 мая заиграл новыми красками. В ответ на действия белорусских властей мэр Риги пришел к хоккейному стадиону в Риге и снял государственный флаг Белоруссии с флагштока, повесив на его...
24 мая 2021
Белорусский «Трест», который лопнул, или Как съесть «чижика»
Гениальная операция советской контрразведки «Трест» будет вечной. Сколько лет бы не проходило, в нее будут попадать все новые и новые заговорщики. Однако белорусским контрразведчикам в нее удалось добавить новые неожиданные нотки, в результате чего белорусская контрразведывательная операция теперь...
4 мая 2021
Вашингтон угрожает России новой холодной войной
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29 апреля 2021
Похоронная команда Байдена для США: Америке готовят роль Мордора
Наблюдения за действиями Джо Байдена и его команды во внутренней политике США приводят к выводу о том, что Джо Байден возглавляет похоронную команду, цель которой — осуществить начальную стадию уничтожения американского проекта в том виде, в котором он был сформулирован отцами-основателями. Что...
26 апреля 2021
Лукашенко обманул ожидания своего народа
Если у кого-то перед проведением 11−12 февраля Всебелорусского народного собрания и были какие-то надежды-иллюзии о том, что теперь-то точно всё поменяется — Лукашенко начнет процесс демократизации законов и процедур, народ вздохнет свободнее, виновные в репрессиях, идущих по всей республике после...
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Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США
События января 2021 года в США — «взятие» «мятежниками» Капитолия, сорвавшее рассмотрение по существу возражений по признанию полномочий выборщиков от штатов, последовавшие после этого обвинения Трампа в провоцировании насилия и отключение всеми крупными соцсетями его аккаунтов, безусловно, открыли...
11 января 2021
Сергей Бабурин: цифра должна прислуживать России, а не угрожать
Россия находится в эпицентре глобальных противоречий, поэтому у нее особая роль в нынешнем столетии. Сила России во все времена была во внутрицивилизационном единстве на основе уникальной русской лингвокультуры, авторитарной крепости государства, военной мощи. Об этих и других актуальных вопросах...
24 декабря 2020