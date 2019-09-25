Юлия Нитченко
Последние публикации
Вы против несправедливости? Вот незаконно осуждённый, о котором молчат
Это дело касается жителя Москвы, которого совершенно противозаконно осудили за якобы совершаемый им сбыт наркотиков. 12 мая 2017 года ему было предъявлено обвинение по пункту «г». статьи 228.1, 4 ст. 150 УК РФ. На данный момент он уже третий год находится в заключении в колонии строгого режима. В...
25 сентября 2019
Как проводилась посмертная экспертиза в отношении Михаила Хачатуряна?
«В первую очередь, стоит заявить, что привлечение экспертов для оспаривания результатов посмертной экспертизы, проводившейся в отношении Михаила Хачатуряна, абсолютно законно. Это является частью проводимого мной адвокатского расследования, на которое я имею право согласно законодательному акту «Об...
29 августа 2019
Дело сестер Хачатурян и закон о домашнем насилии: а есть ли взаимосвязь?
Проблема домашнего насилия возникла, пожалуй, с самого момента возникновения человечества, однако в последние пару десятилетий стала вызывать резкий и масштабный общественный резонанс во многих странах мира. Мы наблюдаем многотысячные марши феминисток и представителей иных организаций защиты прав...
5 августа 2019