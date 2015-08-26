Юлия Бауськова
Последние публикации
Что везут в Россию под маркой молочных продуктов из Белоруссии?
Белоруссия — главный лидер по поставке молочных продуктов в Российскую Федерацию. В досанкционный период в перерасчете на молоко в Россию поставлялось около 3 млн тонн продукции в год, тогда как весь молочный экспорт из Белоруссии оценивался в 3, 3 млн тонн по подсчетам Белстата. После третьего...
26 августа 2015
Санкции, год спустя: как чувствуют себя прибалты, Польша и Финляндия в РФ
Для большинства европейских стран, попавших под контрсанкции РФ, Россия была основным рынком сбыта промышленных товаров и продуктов питания. А когда производители определенных товаров и сельхозпроизводители строят свою экономику в расчете на определенный рынок сбыта, то уход ощущается болезненнее...
18 августа 2015