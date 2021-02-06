Юлия Аргутинская-Долгорукая
Последние публикации
Эрдоган: Великий Туран на марше
Война в Нагорном Карабахе продолжается более месяца и превосходит все прошлые боестолкновения по масштабу, интенсивности и вовлеченности других стран и радикалов на стороне Азербайджана. Включая нетюркские Израиль, Пакистан, Японию и Албанию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден действовать...
6 февраля 2021
Эрдоган: Великий Туран на марше
Война в Нагорном Карабахе продолжается более месяца и превосходит все прошлые боестолкновения по масштабу, интенсивности и вовлеченности других стран и радикалов на стороне Азербайджана. Включая нетюркские Израиль, Пакистан, Японию и Албанию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден действовать...
31 октября 2020