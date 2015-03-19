Вячеслав Куренков
Последние публикации
Чем российский Крым отличается от украинского
«У вас в России цены вроде не так кусают, — заметил водитель маршрутки Симферополь — Севастополь в разговоре о стоимости бензина — Главное, чтобы дальше не росли, а так, в принципе, жить можно». «В России-то придется ЕГЭ сдавать, а у нас пока не ввели. Так-то попроще», — сказала девушка из...
19 марта 2015
Историк: В Российской империи и в голову бы никому не пришло объявить Донбасс украинской территорией
«В статье Дмитрия Медведева совершенно точно сказано о дотируемой Москвой экономике Украины за последние двадцать три года, но следовало бы еще упомянуть об огромной политической поддержке», — заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков...
16 декабря 2014