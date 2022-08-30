Вячеслав Кривошеев
Последние публикации
Интеллигенция — это всего лишь инструмент, на котором надо уметь играть
Мы свидетели мощного идеологического слома. Постперестроечный правящий класс на своём уровне неожиданно столкнулся с тем, что большого общего мира, в который делала прорыв перестройка, не существует. Для защиты власти и капитала внешний фактор не просто не работал, он сам оказался главной...
30 августа 2022
Пенсионная реформа в России: пенсии не будет, работы — тоже?
Тема повышения пенсионного возраста продолжает обсуждаться. Причём сам характер обсуждения весьма показателен. Повышение обычно называется неизбежным. Оно уже началось. В 2016 году принят закон, по которому возраст госслужащих для получения права на назначение пенсии будет повышаться ежегодно на...
22 января 2018
Вынужденная украинская приватизация
Понятно, что закон о приватизации на Украине — это совершенно вынужденная мера. Принятие закона о продаже госимущества было одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Поведение же МВФ известно и предсказуемо. Это схема осла с морковкой. Они показывают...
21 января 2018
Комитет защиты Курил
В сентябре 1991 года буквально в воздухе был разлит дух эйфории от сломавшей все преграды победы. Казалось, что теперь реформаторам позволено всё. Сразу, что называется под шумок, активизировались самые одиозные проекты. Среди них выделялась попытка довести до результата начатую Горбачёвым передачу...
19 августа 2017
Конгресс гражданских и патриотических сил: упущенная возможность
Прошло двадцать пять лет, но события того времени всё ещё искажаются, а масштаб и смелость замысла не признаны. Многое забыто или вытеснено. Поэтому сначала придётся восстановить общий контекст времени. Потом слово самому автору этого выдающегося политического проекта девяностых. В 1987 году Виктор...
11 августа 2017