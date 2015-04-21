Вусал Керимов
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Сумеет ли TANAP отвоевать Европу у «Газпрома»?
Кто и как разыгрывает энергетическую «карту» в Закавказье? Еврокомиссия (ЕК) предложила Азербайджану и Туркмении обновить меморандум о взаимопонимании по прокладке Транскаспийского газопровода. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович в интервью...
21 апреля 2015
Рухани между санкциями и войной: что получит Иран?
На днях американский журнал Atlantic опубликовал статью Доминика Тирни (Dominic Tierney) — профессора политических наук колледжа Свартмора (США), своего постоянного колумниста, «Ядерная сделка по Ирану: Мюнхен или Рейкьявик?», где автор оценивает дебаты по поводу иранской ядерной сделки «не просто...
12 апреля 2015