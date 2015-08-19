Владимир Зернов
Последние публикации
Регионам нужны сильные вузы и филиалы
Негосударственные вузы прекрасно осознают шаткое положение своих филиалов, закрывая их и без дополнительных распоряжений сверху. Мы понимаем, что требования к филиалам ужесточились, и следующую аккредитацию пройти они не смогут. Многие филиалы, особенно если они небольшие и не имеют собственных...
19 августа 2015
Ректор РосНОУ: проблема в критериях и мотивации
Несмотря на все трудности, наша страна всегда была конкурентоспособной. Не помню ни одного дня, чтобы СССР жил без санкций. Тем не менее, мы всегда развивались, потому что были сильнее конкурентов. И я не могу спокойно слышать новости о том, что эксперты ошиблись прогнозом, и что экономический рост...
25 мая 2015