Владимир Штоль
Последние публикации
Орда: Что и кто стоит за инициативами «безъядерного мира»?
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и папа римский Франциск практически одновременно призвали мир к всеобщему отказу от ядерного оружия. Таким образом они отдали дань 70-летию скорбной даты — ядерного удара американских ВВС по Хиросиме и Нагасаки. На церемонии у «атомного дома» в Хиросиме, над...
10 августа 2015
Футбол как предчувствие: ФИФА, капитализм и...
Скандал с «коррупцией» в ФИФА — не станем отвлекаться на изложение его и без того известных подробностей — весьма показателен. СМИ сосредоточились на прикладной, конкретно-политической подоплеке и осветили его несколько одномерно. Все, что было по этому поводу сказано, абсолютно верно. Но —...
3 июня 2015
Террористический исламизм как пролог и проект фашизации Европы
На «общечеловеческом» уровне восприятия теракты во Франции, о которых рано было писать «по горячим следам», безусловно, вызывают скорбь и возмущение. Гибель людей всегда невосполнима, особенно для родных и близких. С обществом сложнее, ибо оно дифференцировано, попросту — раздроблено, и французское...
13 января 2015
Кто начал ядерный шантаж на Украине?
Очень противоречивые вести приходят в первые дни Нового года с Юго-Востока Украины. Формально перемирие здесь не только продолжается, но и укрепляется. 5 января в Берлине прошло заседание «нормандской четверки» в формате «политдиректоров» — представителей МИДов России, Украины, Германии и Франции...
7 января 2015
Германия — СССР — Россия: не сорваться с каната…
Среди публикаций, навеянных «духом Брисбена» — саммита «Группы двадцати», сделавшего большой шаг на пути к созданию и институционализации «мирового правительства», обратила внимание статья европейского обозревателя ИА REGNUM Дмитрия Семушина о состоянии и перспективах российско-германских отношений...
2 декабря 2014