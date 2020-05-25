Владимир Серебряков
Последние публикации
Восполнение месторождений углеводородов — объективная реальность
Стенограмма доклада доктора геолого-минералогических наук Владимира Александровича Серебрякова на междисциплинарном семинаре «Восполнения нефтегазовых месторождений: факты и перспективы» 22 мая 2020 года Своим докладом я хочу обратить внимание общественности, в том числе и научной, на то, что...
25 мая 2020
Об экологических последствиях консервации нефтяных скважин
Специально для ИА REGNUM статья доктора геолого-минералогических наук Владимира Александровича Серебрякова «Углеводороды, экология и жизнь». * * * В конце 1980-х годов нами [1] была доказана возможность нисходящей (вместе с известной восходящей) миграции углеводородов с поровыми водами в толще...
3 декабря 2018