Владимир Ивашкин
Последние публикации
Озон как отягчающий фактор COVID-19 и других респираторных заболеваний
Предисловие ИА REGNUM Проблема приземного (тропосферного) озона как самого опасного загрязнителя атмосферы продолжает упорно игнорироваться правительством Российской Федерации. После откровенных случаев манипуляции и сокрытия жизненно важной экологической информацией, таких как закрытие в 2017 году...
1 июня 2020
Приземный озон в России: чем он опасен
Авторы: С.Н.Котельников, научный сотрудник, Е.В.Степанов, доктор физико-математических наук, профессор, зав. отделом экологических и медицинских проблем; И.А.Щербаков, доктор физико-математических наук, академик РАН, директор (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН); В.Т.Ивашкин, доктор...
16 марта 2016