Владимир Викторович Иванов
Последние публикации
На пороге глобальной гуманитарно-технологической революции
Доклад заместителя президента РАН, члена-корреспондента РАН Владимира Викторовича Иванова на совместной конференции России и Республики Беларусь «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» (8−9 февраля 2018 г.) в Москве «Судьба цивилизованного человечества как никогда зависит от...
13 марта 2018
Об «ахиллесовой пяте» американского научно-технического лидерства
Доклад член-корреспондента РАН, руководителя информационно-аналитического центра «Наука» РАН, профессор НИЯУ МИФИ В.В. Иванова и доктор физико-математических наук, профессора, заведующего отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН...
3 июня 2017
Сунь Цзы против Пак Да: к той ли войне мы готовимся? Часть II
Начало статьи здесь Выступление на круглом столе «Цивилизационное развитие и вооруженные конфликты будущего», прошедшего 22.10.2015 в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика в стратегическом развитии и безопасность России: взгляд в будущее-2030». В настоящее время...
1 ноября 2015
Сунь Цзы против Пак Да: к той ли войне мы готовимся? Часть I
Выступление на круглом столе «Цивилизационное развитие и вооруженные конфликты будущего», прошедшего 22.10.2015 в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика в стратегическом развитии и безопасность России: взгляд в будущее-2030». Историки говорят, что когда...
1 ноября 2015