Владимир Губарев
Последние публикации
«Качественное питание без советских ГОСТов не обеспечить»
Интервью с научным руководителем ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», академиком РАН, профессором, доктором медицинских наук Виктором Александровичем Тутельяном. В канун встречи с академиком Виктором Александровичем Тутельяном я вспомнил свое...
20 ноября 2016
Путешествие к центру Земли, а потом и Луны
150 лет назад Жюль Верн написал один из знаменитых романов «Путешествие к центру Земли». Его с увлечением читали как современники, так и потомки писателя, убежденные в том, что предсказания великого фантаста никогда не станут реальностью. 100 лет спустя академик Дмитрий Иванович Щербаков написал...
3 июня 2016
Зерно: учёные сделали своё дело — ход за правительством
Власти не знают, что на мировом рынке ситуация коренным образом изменилась. Раньше нашу пшеницу не покупали, так как она была плохой. Но теперь ее берут в первую очередь, поскольку качество ее намного лучше, чем у всех остальных. Почему же не воспользоваться такой ситуацией и не приложить все силы...
18 октября 2015