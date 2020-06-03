Владимир Дмитриев
Последние публикации
Что ждёт российских участников международных конгрессов и выставок?
События, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а именно ограничительные меры со стороны государств, закрытие границ Российской Федерации, отмена или перенос на более поздний срок большинства запланированных международных конгрессно-выставочных мероприятий отразились на планах...
3 июня 2020
Туризм: как защитить одну из наиболее пострадавших отраслей экономики?
Несомненно, первой отраслью, которая приняла на себя удар, связанный с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), оказалась туристическая деятельность. Туриндустрия начала на себе ощущать последствия в тот момент, когда были закрыты границы с Китаем. По словам экспертов туротрасли, каждый...
16 апреля 2020