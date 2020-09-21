Владимир Дервенев
Последние публикации
Набережной адмирала Траверсе в Санкт-Петербурге быть
После того как губернатор Санкт-Петербурга поддержал инициативу Всемирного клуба петербуржцев и главный проспект новых намывных территорий получил имя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, наш клуб призвал назвать новую морскую набережную Санкт-Петербурга именем морского министра Российской...
21 сентября 2020
Борьба за Россию или курортный комфорт? Дипломатия в Испании и Черногории
В испанской газете El Mundo опубликована статья Посла России в Испании Юрия Корчагина об Евразийском экономическом союзе. Высокопоставленный дипломат уверен, что Евразийский экономический союз «имеет те же цели, что ЕС». Утверждение довольно спорное. Хотя бы потому, что Евразийский экономический...
8 января 2015
Кого предал русский народ? Странные стратегические исследования генерала Решетникова
С недоумением прочитал сегодня интервью с директором государственного Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонидом Решетниковым: «Болгары никогда не предавали Россию!». Вроде бы генерал-лейтенант Решетников и не спорит с тем, что через треть века после Шипки болгары уже воевали...
11 декабря 2014