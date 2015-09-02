Владимир Артюгин
Последние публикации
Дыры в Таможенном союзе: как Белоруссия пытается вернуть «нефтяной оффшор»
После введения в 2011 году механизма экспортных нефтепошлин, которые Белоруссия должна была возвращать в Россию, российские экспортеры получили возможность «эффективно отменеджерить» действующие правила. Как-то так «случайно» получилось, что некоторые виды нефтепродуктов (те же растворители) были...
2 сентября 2015
Белорусские валютные качели
30% переоценки белорусского рубля превратились в 30% налога (сбора) при покупке валюты. Попутно были взяты под контроль рублевые ресурсы и увеличена доля обязательной продажи валюты. Победив панику, Нацбанк Белоруссии с 9 января 2015 года решился на открытие валютного рынка. Только теперь...
25 августа 2015
Год санкций для Белоруссии и России
Белоруссия, несмотря на позиционирование себя как союзника и ближайшего партнера России, предпочла не присоединяться к ответным санкциям Москвы, а оказаться в стороне. Ну и заодно заработать на этом. Согласно тогдашним оценкам белорусского Минсельхозпрода, только от увеличения объема поставок...
17 августа 2015