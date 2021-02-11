Виталий Киркинский
Последние публикации
Холодный ядерный синтез: почему у Google ничего не получилось?
В февральском номере Journal of Electroanalytical Chemistry опубликована статья Филиппа Смита, Роберта Хендрикса и Брюса Стейница — сотрудников Исследовательского центра NASA Джона Гленна в Кливленде «Измерение производства нейтронов с помощью пузырьковых детекторов при электролитическом совместном...
11 февраля 2021
Ядерные реакции в конденсированных средах — основа новой энергетики
Дистанционный доклад ведущего технолога Института геологии и минералогии СО РАН имени академика В. С. Соболева, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента РАЕН Виталия Алексеевича Киркинского «Холодный ядерный синтез и трансмутации элементов: эксперименты, теория, патенты...
19 мая 2019