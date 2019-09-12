Виктория Шохина
Последние публикации
Апокалипсис уединённого: самый необычный роман 90-х
В начале 90-х наше литературное пространство взбаламутил Дмитрий Галковский. В разных изданиях появились его статьи, в которых он много чего наговорил и — главное! — много кого обругал: советских философов и юристов, перестройщиков, писателей-деревенщиков, андерграунд и т.д. Но прежде всего — тех...
12 сентября 2019
Sorokin-trip: роман о смысле и цене литературы
— Why not? — устало улыбнулся Берия. Автор: Владимир Сорокин. Голубое сало Самый скандальный роман Сорокина вышел ровно 20 лет назад, на переломе веков, в 1999 году. На передней обложке книги был изображен красивый голубоглазый чекист с задумчивым взглядом, устремлённым куда-то в сторону. С задней...
14 июля 2019
Русский вариант Колеса Сансары: повесть об избавлении от страданий
«…Повиснув в сверкающей черноте на невидимых нитях судьбы и траектории, я увидел, что стать небесным телом — это примерно то же самое, что получить пожизненный срок с отсидкой в тюремном вагоне, который безостановочно едет по окружной железной дороге», — осознаёт вдруг герой романа Виктора Пелевина...
15 мая 2019
Культовая повесть о внутреннем космосе советского человека
Первым произведением, с которым Виктор Пелевин ступил на территорию Большой Литературы, был роман «Омон Ра» (при своём появлении в журнале «Знамя» — повесть). Обычно он воспринимается как сатира, чьё острие направлено на советскую программу освоения космоса. Однако автор пояснял: «Эта книга совсем...
8 мая 2019