Вера Куликова
Последние публикации
«Опера нищих» в Ярославле: нас ждут из темноты
Новая премьера Волковского театра стала событием для Ярославля. Спектакль «Опера нищих» в постановке молодого режиссера Глеба Черепанова вызвал шквал споров, критики и восхищения. В соцсетях развернулись целые дискуссии на тему, что же именно показал Волковский зрителю, и как к этому относиться. С...
19 января 2017
«Танго. Этюды» на сцене Волковского: давайте потанцуем!
С начала нового театрального сезона в Ярославле Волковский театр выпустил уже три премьеры. Одна из них — «Танго. Этюды» — была презентована в сентябре в рамках Международного Волковского фестиваля. «Танго» — не первый пластический спектакль на сцене Первого русского. На моей памяти был еще «Орфей...
8 декабря 2016
«Чайка» в Ярославле: полет на одном крыле
Кабаре «Чайка»! Весь вечер на сцене герои Чехова. Вас ждет экспериментальный stand-up на основе текста пьесы и драматический финал. Мягкие кресла для зрителя предоставляет Волковский театр. В общем, так можно подавать афишу последней премьеры Волковского в этом сезоне — «Чайка. Эскиз». С декабря...
11 мая 2016
Жестокие игры в Волковском: все мы дети своих родителей
На сцене — стеклянный подиум. По обе стороны от него люди разного возраста кричат, плачут, брызжут слюной, выплевывают обвинения. 60, 40, 30 лет — все они чьи-то дети, несущие через всю жизнь обиду на своих родителей. Все мы чьи-то дети… Такова кульминационная сцена премьерной постановки «Жестоких...
20 апреля 2016
«Провинциальные анекдоты» в Волковском театре: смешно о грустном
На сцене ярославского драматического театра имени Ф. Волкова состоялась очередная премьера — «Провинциальные анекдоты» по пьесе Александра Вампилова. Постановка идет на камерной сцене и представляет собой два казалось бы незамысловатых сюжета, которые тем не менее дают зрителю возможность для...
31 марта 2016