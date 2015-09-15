Василий Пушкарёв
Последние публикации
Городская скульптура: подмосковный город авианауки Жуковский
Большинство скульптур и памятников подмосковного наукограда Жуковского так или иначе связано с авиацией. Из-за небольшого для города возраста, всего 68 лет, историческим центром считается часть города, застроенная в 1940-х — 60-х, там же расположено большинство памятников и скульптур. Даже в более...
15 сентября 2015
Подмосковный Жуковский помянул погибших в Беслане
Сегодня, 3 сентября, в подмосковном Жуковском состоялся траурный митинг по погибшим при теракте в школе в североосетинском городе Беслан: 3 сентября 2004 года при освобождении заложников погибли два жуковчанина — Дмитрий Кормилин и Валерий Замараев, сотрудники расположенного в городе Центрального...
3 сентября 2015
Проблемами мусоропереработки Подмосковья занимаются более 50 компаний
Мусоросжигающие заводы в Подмосковье планируют строить Ростех и «Хитачи Зосен Инова», а мусороперерабатывающие — партнёрство «Эко-Система», объединяющее более 50 компаний, сообщил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор ОАО УК «Эко-Система» Андрей Якимчук. «Наша компания — один из членов ассоциации...
6 июля 2015
Жесть с тверского «Нашествия» достанется Подмосковью
Мусор с рок-фестиваля «Нашествие», прошедшего в Завидово Тверской области 3−6 июля, уже четвёртый год вывозит группа компаний «Эко-система», причём в этом году гостям фестиваля впервые предложили проводить раздельный сбор отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «С этого года мы проводим акцию...
6 июля 2015
Институт искусствознания: «Больше так играть Чайковского нельзя»
Полное собрание сочинений великого русского композитора без цензуры будут издавать лет сорок Государственный институт искусствознания и Дом-музей Петра Чайковского готовят к изданию Академическое полное собрание сочинений композитора, рассказала 30 апреля директор института Наталья Сиповская на...
2 мая 2015
Объявлено о закрытии единственного подмосковного филиала МАДИ
Ректорат МАДИ объявил о решении отозвать лицензию у филиала в Бронницах — единственного технического вуза города Сегодня, 18 марта, известие о прекращении образовательной деятельности бронницкого филиала Московского автодорожного института (МАДИ) вызвало единодушный протест преподавателей и...
18 марта 2015
Расселяя ветхое жильё, подмосковный наукоград застраивают высотками
Чтобы расселить 1600 жильцов ветхих домов, в подмосковном наукограде Жуковском построят новый микрорайон высотной застройки примерно на 3600 квартир, рассказал глава города Андрей Войтюк в ежегодном отчёте перед горожанами 13 марта. Сохранят ли при этом исторические здания, неизвестно, сообщает...
14 марта 2015
Импортные орехи в Подмосковье подорожали вдвое, кедровые — на 25%
С начала 2015 года в подмосковном Жуковском заметно выросли цены на орехи. На городском рынке «Фермер» цена на импортные орехи увеличилась в два раза и более, сообщает сегодня, 18 февраля, корреспондент ИА REGNUM. Иранские фисташки с лета прошлого, 2014 года подорожали с 450 до 900 рублей за...
18 февраля 2015