Василий Маркин
Последние публикации
Расследование: куда девается фильтрат с подмосковных полигонов ТБО?
ИА REGNUM публикует результаты расследования, проведенного членом Общественной палаты Солнечногорского района Василием Маркиным. В полигонах бытовых отходов со временем в процессе гниения мусора образуется фильтрат. Если эту зловонную жидкость вовремя не собрать и не очистить, то могут возникнуть...
25 января 2019
Солнечногорск в борьбе за звание мусорной столицы Подмосковья
Выступление члена Общественной палаты Солнечногорского района Василия Александровича Маркина «Об итогах общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду проектирующегося мусоросжигающего завода в Солнечногорском районе Московской области» на заседании Всероссийского...
25 июля 2018