Василий Колташов
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Мина замедленного действия
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Судебная тяжба между НПФ группы «Сафмар» и Объединенной вагонной компанией (ОВК), начавшаяся год назад, возобновляется 21 марта. Рассмотрение дел в феврале было отложено почти на месяц по инициативе...
20 марта 2019
От нынешнего кризиса в большей степени пострадает молодежь
Россию ждет обнищание населения в случае, если кардинальным образом не изменится экономическая политика, уверен руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз...
21 января 2015