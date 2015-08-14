Василиса Федишина
Последние публикации
Таксопарки vs мобильные сервисы: борьба за Россию
На рынке таксомоторных перевозок грядут изменения: Министерство транспорта РФ готовит поправки в «закон о такси» (федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные...
14 августа 2015
«Тайные Солнечные» выборы в Петербурге
Петербург вновь отличился на выборах — с одной стороны, таких «тайных» избирательных компаний, как чуть не случилась в маленьком поселке Солнечный на берегу Финского залива, эксперты не припомнят даже в 1990-х годах. А с другой — когда все уже открылось, в Солнечном совершенно в лобовую стали...
12 августа 2015
Конюшенное ведомство – Рубикон для инвесторов в Петербурге
Все ждут 13 августа Конфликт между Советом по культурному наследию при правительстве Петербурга и инвестором ЗАО «Оранж девелопмент» (входит в «Плаза лотос групп» Михаила и Бориса Зингаревичей ) стал показательным для многих. Совет с подачи градозащитников выступил против губительного, по их мнению...
5 августа 2015
Получит ли Русская православная церковь Исаакиевский собор?
Ничто не предвещало… 23 июля — в самый разгар отпусков, когда один деловой сезон закончился, а следующий еще не начался, и чиновники, крупные бизнесмены, депутаты, архитекторы, эксперты уехали из Петербурга на отдых, — на сайте председателя комиссии по образованию, науке и культуре Заксобрания...
25 июля 2015