Валерий Сосновцев
Последние публикации
Являются ли мусоросжигательные заводы от РТ-Инвест экологической диверсией?
Статья написана по материалам выступления эксперта группы по мусоросжиганию Минприроды РФ, кандидата физико-математических наук Валерия Витальевича Сосновцева на общественных слушаниях по строительству ООО «РТ-Инвест» мусоросжигательного завода в Наро-Фоминском р-не (д. Могутово), прошедших 30...
14 января 2022
Наилучшие мусоросжигающие заводы недоступны для России
Доклад доцента Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), кандидата физико-математических наук Валерия Витальевича Сосновцева «Неожиданное открытие при посещении новейшего мусоросжигательного завода в Швецарии» на заседании Всероссийского общественно-экспертного...
25 июля 2018