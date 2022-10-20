Валерий Снакин

Автор

Заведующий сектором Музея землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, доктор биологических наук, академик РАЕН и РЭА, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники. Известный специалист в области экологии и природопользования. Им разработаны: новые физико-химические методы анализа почв и почвенных растворов (на основе ионометрии, оксредметрии); предложены системы почвенных и ландшафтных параметров для ведения экологического мониторинга и комплексной оценки степени деградации и устойчивости экосистем на основе анализа энергетики ландшафта. Важное место в деятельности занимает экологическое картографирование территории России и отдельных регионов (природные ресурсы, состояние окружающей среды, социально-экономическое развитие), один из авторов Национального атласа России в 4-х томах.