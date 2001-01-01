Валентин Сапунов

Автор

Закончил Ленинградский Государственный университет по специальностям «генетика» и «прикладная математика». Проходил повышение квалификации по диагностике и лечению наследственных заболеваний в Центральном институте усовершенствования врачей (Москва). Доктор биологических наук. Работал профессором Санкт-Петербургского Государственного аграрного университета и Российского Гидрометеорологического университета. Академик Петровской Академии Наук и Искусств, действительный член Нью-Йоркской Академии наук. Почетный член Европейского союза наук о Земле (European Geosciences Union). Автор свыше 1000 научных и популярных публикаций - статей, монографий, учебников. Организатор и участник многих экспедиций по России и зарубежью, связанных с экологической тематикой и поисками загадочных животных. Основатель криптобиологии – науки о редких биологических объектах и явлениях. Лидер отечественной социобиологии. Разрабатывает так же вопросы общей экологии, охраны окружающей среды, эволюционной экологии человека. В 2013 г. представлял Россию на ассамблее Организации Объединенных наций, посвященной проблемам климата. Преподавал курсы: экология, экологическая безопасность, общая биология, климатология, страноведение, концепции современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. Читает лекции и пишет научные работы на русском и английском языках. В настоящее время выполняет обязанности консультанта института изучения природы времени при Московском Государственном университете. Удостоен почетного знака В.И.Вернадского, медали М.Ломоносова и ордена «За вклад в научную литературу» Международной академии безопасности жизнедеятельности. <a href=http://sapunov.rshu.ru. target=_blank >sapunov.rshu.ru</a>