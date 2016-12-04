Татьяна Рукавишникова
Последние публикации
«Сделано в России» – есть ли шанс не похоронить проект?
В конце ноября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров озвучил инициацию проекта «Сделано в России». По его словам, во главу угла этого проекта поставлен «эффект страны происхождения». Напомним, что эффект страны происхождения (ЭСП) — влияние, оказываемое страной...
4 декабря 2016
Проект Минпромторга «Сделано в России»: чего ожидать?
Заместителем министра промышленности и торговли российской Федерации Виктором Евтуховым на ряде мероприятий (в частности Петербургском международном экономическом форуме-2016), в высказываниях в центральных СМИ не раз уже сообщалось, что ведомством разрабатывается концепция проекта «Сделано в...
20 сентября 2016