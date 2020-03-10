Святослав Андрианов
Последние публикации
В Германии набирает обороты борьба за пост председателя ХДС
Всё это время одной из наиболее обсуждаемых тем внутриполитической повестки дня в Германии является борьба за пост председателя партии ХДС. Кто станет во главе одной из самых влиятельных политических партий в Европе — решат делегаты внеочередного съезда Союза 25 апреля текущего года. Предлагаем Вам...
10 марта 2020
Выстоит ли ведущая партия Германии перед угрозой распада?
Беседа на эту тему в ИА REGNUM состоялась со Святославом Андриановым — директором Центра политического анализа и информационной безопасности, членом Российского совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии и Германского совета по внешней политике. ИА REGNUM: Выборы...
12 февраля 2020