Светлана Нургалеева
Последние публикации
В Уфе триколор непонятной страны, запрет на торжества в дни саммитов: обзор
О снижение цен на овощи, фрукты и яйца на продуктовом рынке республики писали в Башкирии 8 июня 2015. По результатам мониторинга Госкомторговли республики с 29 мая по 3 июня больше всего снизились цены на огурцы и томаты. Также зафиксировано снижение цен на фрукты, наиболее заметно уменьшение цен...
15 июня 2015
Сокращение ВРП, хищение в моногороде и упавшая невеста: обзор СМИ Башкирии
В первый день лета большинство СМИ Башкирии освещали подробности проведения в республике Международного дня защиты детей, при этом приводились данные статистиков: в регионе ежегодно на тысячу человек рождается почти 15 детей, (для сравнения: по данным на 2013 год, в российских регионах на тысячу...
8 июня 2015
В Крым за 3 тыс руб. и запрет фотографировать еду: Башкирия за неделю
В Уфе проходит прокурорская проверка по факту посягательств на объект культурного наследия федерального значения, памятник археологии «Городище Уфа-II», сообщило ИА «Башинформ». «Без согласования строительные организации поставили вагончики, устроили стихийную автостоянку, проложили дорогу с...
1 июня 2015
«Большая химия», кража 18 млн руб. с банковских вкладов: обзор СМИ Башкирии
18 мая ряд региональных СМИ опубликовал новость республиканской прокуратуры о присвоении банковской служащей из Белокатайского района около 18 млн рублей из средств вкладчиков. Являлась единственным работником сельского офиса банка, за 6 лет злоумышленница присвоила 10 млн рублей средств вкладчиков...
26 мая 2015
Жизнь после саммитов, 245 фильтров на 80 тыс. ветеранов: обзор СМИ Башкири
11 мая в Башкирии обсуждались попытки пресечения строительства дач, хозяйственных дворов и частных баз отдыха в национальных и природных парках республики, передает корреспондент ИА REGNUM. Например, владельцу базы отдыха вблизи природного парка Мурадымовское ущелье по решению суда придется снести...
18 мая 2015
«Двойные» паспорта, на учете у психиатра: обзор СМИ Башкирии
Обзор СМИ Башкирии 20 — 26 апреля 2015 года 20 апреля ряд СМИ распространил информацию прокуратуры республики о том, что уфимская компания — поставщик отделочных материалов, заплатит в казну 20 млн рублей. «В октябре 2014 года руководитель компании предложил сотруднику ФСБ 2 млн рублей за...
27 апреля 2015
Личные доходы, деньги ветерана на часовню, псы-людоеды: обзор СМИ Башкирии
Обзор СМИ Башкирии 13-19 апреля 2015 года 13 апреля «МедиаКорСеть» отметила в Башкирии увеличение числа случаев строительства жилых домов без разрешительной документации. Так, недавно прокуроры пресекли факт незаконного строительства жилых домов в Затоне и на улице Гоголя в столице республики. По...
20 апреля 2015
Потери на «мирной службе», гостиницы после саммитов: обзор СМИ Башкирии
Обзор СМИ Башкирии 5-12 апреля 2015 года 6 апреля Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» рассказало об особенностях начавшегося весеннего призыва. «Военный комиссариат РБ собирается оправить в армию порядка 5200 человек и утверждает, что отбор становится все жестче, —...
13 апреля 2015
Миллиарды на саммиты, трагедия на горе Иремель: обзор СМИ Башкирии
Обзор СМИ Башкирии 30 марта — 5 апреля 2015 года Уфимцам и жителям Башкирии вновь напомнили о предстоящих саммитах ШОС и БРИКС. Более десяти медучреждений республики обеспечат медико-санитарное сопровождение саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Уфе в июле, сообщало 30 марта ИА «Башинформ». Среди...
6 апреля 2015
Деньги на единство нации, колония для госслужащих: обзор башкирских СМИ
Обзор СМИ Башкирии 22-28 марта 2015 года 23 марта в региональных СМИ обсуждалась тема сокращения финансирования госпрограммы по модернизации ЖКХ Башкирии (после корректировки общая сумма выделенных средств госпрограммы составила 32,6 млрд рублей против запланированных 42 млрд рублей) и сокращение...
29 марта 2015