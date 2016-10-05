Степан Андреев
Последние публикации
Россия — мировой лидер в исследовании низкоэнергетических ядерных реакций
«Современное состояние исследований низкоэнергетических ядерных реакций и перспективы их промышленного применения» доклад доктора физико-математических наук, ученого секретаря Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Степана Николаевича Андреева на секции «Ядерная физика в решении глобальных...
5 октября 2016
«Россия — лидер научной революции». А почему шёпотом?
От редакции 6 июня 2016 года состоялось заседание постоянного научного семинара в Институте общей физики РАН им А.М. Прохорова. Зал был непривычно полон — было много гостей из других институтов, среди которых известные академики, официальные представители Росатома и Минпромторга. На семинаре...
12 августа 2016
Низкоэнергетические ядерные реакции — не объясненная реальность
Выступление на конференции «На пороге научного прорыва» в Центральном Доме журналистов 27 мая 2016 года Человечество ждет прекрасное будущее — сытое, одетое, обутое и довольное, если оно не уничтожит себя в локальных и глобальных конфликтах. Благоденствию цивилизации будет способствовать научная...
29 мая 2016