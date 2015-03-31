Станислав Притчин
Последние публикации
Каспий станет важным полигоном перед Арктикой
Энергетический потенциал Каспия для России несколько недооценен Запасы нефти и газа Каспийского моря последние 25 пять лет во многом определяли и определяют геополитический фон развития процессов регионе. Именно наличие богатых ресурсов углеводородов привлекло после распада СССР внимание к Каспию...
31 марта 2015
Эксперт: Некорректно сравнивать ситуацию c Крымом и киргизский «Кумтор»
Российский политолог рассказал о своем видении вопроса о национализации золоторудного комбината «Кумтор», поднятого оппозицией Киргизии «На фоне подготовки к парламентским выборам ситуация вокруг месторождения „Кумтор“ приобретает опасный для Киргизии оборот. Перевод сугубо экономического, пусть и...
23 марта 2015
ИГИЛ движется к Каспию, усиливая региональные риски
Вывод войск антитеррористической коалиции из Афганистана и образование и стремительное расширение влияния Исламского государства вплотную затрагивает безопасность в регионе Каспийского моря. Две из пяти стран, Туркменистан и Иран граничат, с Афганистаном. При этом в наиболее уязвимом положении...
27 февраля 2015
ЕС и Китай оставляют мало шансов энергетическому потенциалу России
Ушедший 2014 год усилил глобальные тренды в энергетической сфере на Евразийском континенте. Продолжил серьезное укрепление своих позиций Китай, отношения России и ЕС, особенно на фоне украинского кризиса, стали предельно напряженными. В складывающихся условиях пространство для маневра у России в...
20 января 2015
Эксперт: Необходимо подписать полноценное соглашение о безопасности Каспия
В условиях объективных сложностей с решением вопроса о международно-правовом статусе Каспийского моря представляется целесообразным и наиболее перспективным решение в первую очередь вопросов региональной безопасности посредством подготовки и подписания полноценного соглашения о безопасности с...
29 сентября 2014