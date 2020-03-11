Сергей Воробьёв
Последние публикации
Эксперты: воровство из нефтепроводов уменьшается, но становится изощрённее
Введение Криминальные (несанкционированные) врезки в магистральные трубопроводы с нефтью и нефтепродуктами превратились в России в высокодоходный и малоопасный преступный бизнес. По статистике, вероятность лишиться свободы для топливных воров составляет около 3% от числа выявленных преступлений на...
11 марта 2020
Роснефть и ФАС тормозили закон о МТТН, и это привело к катастрофе?
В мае 2017 года первый вице-премьер ПАО НК «Роснефть» Павел Фёдоров направил письмо замминистра юстиции РФ Михаилу Гальперину по поводу законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте нефти». Писал Фёдоров инициативно, Минюст не спрашивал мнения финансиста Роснефти на счет законодательных...
6 июня 2019