Сергей Вилисов
Последние публикации
«Пермь-36»: период распада исторической памяти
5 сентября в Перми в краевой библиотеке состоялось научно-практическое совещание, посвященное вопросам формирования исторической памяти в диалоге государства и гражданского общества. Большая часть обсуждения была посвящена скандальному музею «Пермь-36». Организатором выступила инициативная группа...
6 сентября 2015
«Каждый пятый», или Война по дискредитации семьи
Председатель Пермского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Алексей Мазуров считает, что уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков манипулирует цифрами статистики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних для того, чтобы ввести...
12 августа 2015
Российская семья в неравной борьбе с ювенальщиной: Случай Кулагиных
История, которую я хочу рассказать, — история семьи Кулагиных — произошла в Пермском крае, но могла произойти в любой точке России, потому что в ней сконцентрировались острейшие проблемы детской правозащиты в России. Чиновники пермского Министерства социального развития отрицают внедрение...
10 июня 2015