Сергей Тимофеев
Последние публикации
На юношеском ЧМ по футболу сборная России вышла в одну восьмую финала
Игра юношеской (до 17 лет) сборной России вызывает много вопросов, особенно на фоне матчей чемпионата России. Похоже, игроки сборной не понимают разницы между «очисткой грязных мячей» и «созданием грязных мячей». Можно держать мяч сколько угодно, но надо его отдавать в развитие атаки, а не тогда...
26 октября 2015
Оптимизация села путем закрытия школы
Жители села Ломо́вка Богородицкого района Тульской области обратились за помощью в спасении сельской школы. Предыстория вопроса такова. На протяжении нескольких последних лет в селе Ломовка ходили слухи о скором закрытии сельской школы — МОУ СШ № 22 Богородицкого района Тульской области. Причина...
26 мая 2015