Сергей Савчук
Последние публикации
Ядерное наследие Донбасса: Проект «Кливаж»
Если подойти на улице к десяти любым условным прохожим и попросить их продолжить ассоциативный ряд, то девять человек из десяти на цепочку «Украина — атомный взрыв» уверенно ответят «Чернобыль». Но это отнюдь не так — катастрофа Чернобыльской АЭС была взрывом не предусмотренным, не планированным, а...
12 апреля 2018
Уголь Туманного Альбиона
Эта статья готовилась к публикации раньше, чем началось нынешнее обострение отношений между Россией и Великобританией, но интерес к этой стране не случаен. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой одним из главных...
22 марта 2018
Фундамент энергетической системы Китая
Китай последние несколько лет является крупнейшим торговым партнером России, наша граница с этим государством тянется на несколько тысяч километров, у нас становится все больше совместных проектов в самых разных отраслях экономики. Мало того — в конце минувшего года США официально объявили Россию и...
5 марта 2018
Антрацит Русского Севера
На прошедшей недавно ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, перефразируя великого российского учёного Михаила Ломоносова, сказал дословно следующее — «Богатства России будут прирастать Арктикой». Совершенно понятно, что это не пустые слова, под ними очень серьёзный анализ промышленного...
4 января 2018
Уголь Арктики в помощь развитию Севморпути
Сегодня уже совершенно понятно, что Россия вернулась в Арктику, что называется, всерьёз и надолго. Невооруженным взглядом видно развитие атомного ледокольного флота, восстановление военного присутствия в регионе, аэродромов, береговых баз, постройки «с нуля» комплексов, вроде «Трилистника»...
18 декабря 2017