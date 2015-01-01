Сергей Никитенко
Последние публикации
Законодательные новеллы-2014 для предпринимателей
2014 год принес две законодательные новеллы, которые имеют большое значение для предпринимателей. Новелла №1: появился 308 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», который отменил ранее действовавший порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям...
1 января 2015
«Алчность победить сложно»: интервью ко Дню борьбы с коррупцией
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 году. О коррупции в России в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт в сфере антикоррупционного законодательства, заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Шабарин и партнеры»...
9 декабря 2014