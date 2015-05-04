Сергей Минасян
Последние публикации
Наблюдатели: Выборы в Карабахе соответствовали международным стандартам
Все местные и иностранные наблюдатели заявляют, что выборы в Карабахе соответствовали международным стандартам и прошли прозрачно, в конкурентной борьбе Партия «Свободная Родина», возглавляемая премьер-министром Нагорно-Карабахской Республики Ара Арутюняном, уверенно лидирует на прошедших 3 мая в...
4 мая 2015
Армения в контексте украинского кризиса: новая финляндизация?
Предлагаем вниманию читателей доклад «Армения в контексте украинского кризиса: новая финляндизация?» доктора политических наук, замдиректора Института Кавказа Сергея Минасяна, опубликованный в январском выпуске Аналитических записок института. Армения в контексте украинского кризиса: новая...
3 марта 2015
Эксперт: Вступление Армении в ЕАЭС не повлияет на статус Карабаха
Вероятность возобновления военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта очень мала. Такое мнение на пресс-конференции 16 сентября выразил политолог, замдиректора Института Кавказа Сергей Минасян. По его словам, это обусловлено огромными рисками для каждой из сторон конфликта, если вдруг та...
16 сентября 2014