Сергей Лунев
Последние публикации
Ограбление «Югры» назвали «предпринимательством»
Не менее десятка написанных как под копирку статей вышли в течение суток на разных малоизвестных новостных интернет-порталах. Все публикации базируются на одном интервью адвоката, и все как одна ставят под сомнение законность уголовного преследования бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина...
18 июня 2019
Пропасть: куда ведут украинские «перемоги»
Точка зрения зависит от точки сидения. Это замечательное выражение как нельзя лучше характеризует отношение украинских политиков и экспертов к любой проблеме. Ведь по сложившейся на Украине традиции оценка решений или событий происходит через призму личной выгоды и возможности своим заявлением...
16 февраля 2015