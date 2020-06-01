Сергей Котельников
Последние публикации
Озон как отягчающий фактор COVID-19 и других респираторных заболеваний
Предисловие ИА REGNUM Проблема приземного (тропосферного) озона как самого опасного загрязнителя атмосферы продолжает упорно игнорироваться правительством Российской Федерации. После откровенных случаев манипуляции и сокрытия жизненно важной экологической информацией, таких как закрытие в 2017 году...
1 июня 2020
Упорно игнорируемая угроза продовольственной безопасности России
Доклад научного сотрудника отдела экологических и медицинских проблем Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Сергея Николаевича Котельникова на Первом агротехнологическом форуме Юга России, г. Ростов-на-Дону, 1−2 марта 2017 года. Из материала «Чистый воздух для жизни» Секретариата Конвенции...
18 июня 2017
Автоматизированная система мониторинга загрязнения воздуха: 100% готовность
Согласно оценкам выполненных специалистами [2] для некоторых регионов России, экономический ущерб от воздействия загрязненного атмосферного воздуха на здоровье населения (смертность и заболеваемость) составил в 2002 году: в Екатеринбургской и Челябинской области 8% валового регионального продукта...
12 марта 2017
«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
«Половина городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения воздуха». Владимир Путин «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». Статья 41 Конституции РФ...
13 февраля 2017
Приземный озон в России: чем он опасен
Авторы: С.Н.Котельников, научный сотрудник, Е.В.Степанов, доктор физико-математических наук, профессор, зав. отделом экологических и медицинских проблем; И.А.Щербаков, доктор физико-математических наук, академик РАН, директор (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН); В.Т.Ивашкин, доктор...
16 марта 2016