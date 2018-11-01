Сергей Колотухин
Последние публикации
О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России
Специально для ИА REGNUM авторами предоставлена статья сотрудников Национального исследовательского университета «МЭИ» профессора И. М. Мазурина, инженера-эколога В. В. Понуровской и заведующего учебной лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники С. П. Колотухина «Системный анализ задачи...
1 ноября 2018
Мусоросжигательный завод Hitachi — худшее решение переработки ТБО
Доклад лауреатов Международной премии EcoWorld-2017 сотрудников Национального исследовательского университета «МЭИ» доктора технических наук Игоря Михайловича Мазурина, инженера-эколога Веры Владимировны Понуровской и заведующего лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ»...
14 июля 2018