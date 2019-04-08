Сергей Цветков
Последние публикации
Холодный ядерный синтез: мы сразу пошли своим путём
Доклад члена Координационного совета РАЕН по проблеме «Холодная трансмутация ядер» Сергея Алексеевича Цветкова «Моё мнение по поводу холодного ядерного синтеза» на конференции «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы», прошедшей 23 марта 2019 года в Москве. * * * Комментарий ИА REGNUM...
8 апреля 2019
О «лженаучности» холодного синтеза
Предисловие редакции Любое фундаментальное открытие можно использовать и с пользой, и во вред. Ученый рано или поздно сталкивается с необходимостью ответа на вопрос: открывать или не открывать «ящик Пандоры», публиковать или не публиковать потенциально разрушительное открытие. Но это далеко не...
12 декабря 2017